Україна виплатила $500 мільйонів за єврооблігаціями

Міністерство фінансів України здійснило виплату купонного доходу на суму $505,429 мільйона за облігаціями зовнішньої державної позики 2015 року випуску.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.

"1 березня 2017 року Міністерство фінансів здійснило виплату купонного доходу за 9 серій ОВДП, випущених державою в листопаді 2015 року в рамках проведеної боргова операції з державним та гарантованим державою боргом. Загальна сума купонного платежу за станом на 1 березня становить $505,429 мільйона", - йдеться в повідомленні.