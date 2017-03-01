"Укртелеком" припинив надання послуг у неконтрольованій частині Донбасу

ПАТ "Укртелеком" змушено припинити надання послуг телефонії та інтернету в неконтрольованій частині Донецької області.
Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook директор з корпоративних комунікацій ПАТ Михайло Шуранов.
"Близько 200 тис. наших громадян втратили можливість спілкування. Офіс компанії в Донецьку й обладнання захоплені. Компанія централізовано відключила донецький фрагмент від національної мережі", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, депутат Європарламенту, голова неформальної групи друзів Європейської України Петрас Ауштревічус заявив, що Європарламент у березні може проголосувати резолюцію на підтримку України та українських громадян, які протиправно ув’язнені в Росії.
Джерело: День