Уряд затвердив бюджет Фонду соцстрахування на 2017 рік

Кабінет міністрів України затвердив бюджет Фонду соціального страхування на 2017 рік. Таке рішення було ухвалено на засіданні уряду.
За словами міністра соціальної політики Андрія Реви, проект постанови розглянутий урядовим комітетом і схвалений.
Однак міністр не навів бюджетних показників Фонду соцстрахування.
Як відомо, торік Кабмін схвалив бюджет Фонду соцстрахування на 2016 рік з доходами 17,1 млрд грн.
Нагадаємо, Рева заявив, що пенсійна реформа розрахована на перспективу і має на меті встановити чіткі правила, за якими люди виходитимуть на пенсію через 30-35 років.
Джерело: УНН