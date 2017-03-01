Уряд затвердив порядок ввезення і вивезення товарів у зону АТО

Кабінет міністрів України в ході засідання 1 березня затвердив порядок ввезення товарів у зону АТО і вивезення з неї.

"Сьогодні ми розглянемо внесений СБУ, а це виключно їх компетенція, порядок переміщення товарів, сподіваюся, що ми його приймемо. Наступна позиція, нам потрібно затвердити, це Міністерство з питань тимчасово окупованих територій, Міністерство економіки, той мінімальний перелік необхідних компонентів та матеріалів для забезпечення завдань, про які я сказав. Українці не повинні від цього страждати", - сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман, передає 112.ua.

У свою чергу, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков наполіг, щоб перелік товарів, дозволених до перевезення через лінію розмежування, був обмежений 3-4 критичними позиціями.

Міністр з питань тимчасово окупованих територій Вадим Черниш додав: "Щодо порядку, це порядок, який підготовлений за участю всіх зацікавлених відомств, згідно із законом, забезпечить зараз переміщення, а не торгівлю, в межах підприємств, які забезпечують економічне зростання, ті, які не мають альтернативи в сучасних умовах, і ті, які працюють виключно в правовому полі України. Ці механізми всі передбачені в порядку, там немає нічого, що давало б можливість навіть думати, що це може відбуватися в тіні".

Представляючи проект рішення Кабміну, начальник штабу АТО при СБУ Геннадій Кузнєцов зазначив, що проект порядку спрямований на визначення правового режиму переміщення товарів, в тому числі визнаних гуманітарною допомогою.

"Суб'єктам господарювання забороняється переміщати на тимчасово неконтрольовану територію і з неконтрольованої території товари, за винятком харчових продуктів, у визначенні закону України про безпечність та якість харчових продуктів, що переміщуються у складі гуманітарних вантажів, лікарських засобів, теж дозволено виключно у складі гуманітарних вантажів, товарів та продукції, в тому числі, що забезпечують функціонування та обслуговування або є необхідними у виробничому процесі, металургійної, гірничозбагачувальної, вугледобувної та енергетичної галузі об'єктів критичної інфраструктури тощо", - зазначив Кузнєцов.

Обговоривши питання порядку з чиновниками, Гройсман сказав: "Пропозиція прийняти дане рішення і передати його на виконання відповідним службам. Але дуже важливо, щоб сюди залучили громадськість". Заперечення від міністрів не надійшли.

Прем'єр, говорячи про наслідки блокади Донбасу для населення сказав: "Підприємства знаходяться на різних територіях нашої держави. Запорізька область, Кривий Ріг, Дніпро, Донецька область. На всіх цих підприємствах працюють десятки тисяч людей. Маріупольський меткомбінат – 17 тис. чоловік, Авдіївський коксохім – 4 тис. осіб, Криворіжсталь - 25 тис. Це сотні тисяч людей. Вони працюють в містах, платять податки. Це освіта, культура, дороги та інше. Це така ланцюгова реакція, яка може виникнути в національній економіці. Всі повинні це усвідомлювати".

Блокада залізничних шляхів розпочалася 26 січня, її ініціаторами стали люди, які називають себе ветеранами АТО. За фактом блокування дороги в Луганській області прокуратура відкрила кримінальне провадження.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України затвердив бюджет Фонду соціального страхування на 2017 рік.