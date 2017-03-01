В Авдіївці закінчується питна вода, – Жебрівський

У прифронтовій Авдіївці на Донбасі закінчуються запаси питної води.

Про це у середу у Facebook повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

"Води у міських резервуарах Авдіївки залишилось максимум на дві подачі в мережу. Попередні 6 днів воду у місто подавали за графіком. Готуємо місто до автономного забезпечення водою", - написав він.

"У приватному секторі розставили додатково 5 резервуарів ємністю по 1 м.куб. Адветнистська гуманітарна агенція ADRA придбала 6 однокубових ємностей. Ще 7 резервуарів для питної води надає Чеська гуманітарна організація "Людина в біді". Станом на сьогодні у школах та інших соціальних об’єктах Авдіївки вже встановлено 34 резервуари для питної води ємністю 1м.куб", - додав Жебрівський.

За його словами наразі оперативний штаб опрацьовує можливість закупівлі ще 10 однокубових резервуарів для питної води, а ДСНС готовий передислокувати до Авдіївки два водовози 7 і 9 м.куб для розвезення питної води по резервуарах.

Як відомо, проросійські бойовики продовжують обстріли території навколо Донецької фільтрувальної станції, яка подає воду в Авдіївку і навколишні населені пункти.

Ремонтні роботи не можуть бути здійснені вже протягом останніх 6 діб, оскільки бойовики відмовляються надання гарантій безпеки.