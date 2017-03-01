В Україні з'явився перший у світі парк Реформації

В Чернівцях з'явився перший у світі парк Реформації — європейський символ відродження і свободи слова, сама назва якого мотивує відновити все навколо до належного стану.

Парк Реформації — найбільший міський парк у Чернівцях, Україна. Парк розташований у південній частині міста, займає площу в сімдесят гектарів землі. У цьому природному парку розкинулися прогулянкові стежки, два штучних озера, спортивні майданчики і поля. Парк також має комплекс атракціонів. Щороку парк відвідують тисячі людей. Парк відкритий у 1968 році, названий в радянську епоху класично для того часу Жовтневим.

Декомунізація Жовтневого парку стала принципово необхідна. В шістдесяті роки минулого століття “жовтневим” називали не в честь одного з осінніх місяців року, а як символ Жовтневої революції, оцінка якої сьогодні суттєво відрізняється від радянської епохи. Жовтнева революція принесла терор, біль і страждання на українську землю. Колишній Жовтневий палац в Києві – одна з катівень НКВД, через яку перейшли тисячі українців!

Враховуючи низький рівень культури і моралі в суспільстві, де відсутність елементарного виховання, пострадянський корумпований менталітет та шкідливі звички стали нормою і всюди відчувається дефіцит взаємоповаги, чернівчани висловили активну громадську позицію підтримкою петиції про перейменування парку Жовтневого в парк Реформації. Петиція набрала необхідну кількість підписів, і питання винесено на сесію міськради.

Відповідно до Закону України “Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки” 24 січня 2017 року Чернівецька міська рада прийняла рішення задовольнити дану петицію і змінила назву Жовтневого парку: з символу тоталітарного режиму — Жовтневої революції, парк став європейським символом відродження і свободи слова — парком Реформації.

Чернівці не є першим містом, де позбулися "жовтневої" назви. В Маріуполі Жовтневий район перейменовано на Центральний, в Миколаєві проспект Жовтневий — на Богоявленський, в Полтаві Жовтневий район став Шевченківським, в Запоріжжі Жовтневий район став Олександрівським. Велика кількість сіл і вулиць з назвою "жовтневі" декомунізовано. Ця назва залишається недоторканою зі зрозумілих причин в окупованих містах.

Реформація — латинське слово, яке утворюється через додавання приставки "ре-" до слова "формація". "Формація" означає надання чомусь певного типу, форми, а приставка "ре-" — що дана дія повторюється знову. Таким чином, Реформація — це відновлення первісного вигляду, первинного образу. Це означає, що була якась форма, яка пізніше де-формувалася, і її необхідно ре-формувати — зробити такою, якою вона була на початку.

Стосовно XVI століття Реформація була відновленням першoпочаткового образу європейського суспільства. Епоха Реформації XVI століття є одним з ключових періодів світової історії. Німецький філософ Гегель назвав Реформацію сенсом історії Нового Часу. Дійсно, якщо ми подивимося на витоки сьогоднішньої західної цивілізації, то побачимо, що саме Реформація заклала основи всього, без чого тепер неможливо уявити життя людства.

В 2017 році весь цивілізований світ відзначає 500-річчя епохи Реформації, яка докорінно змінила історію середньовічної Європи. Реформи відбулися не тільки в культурному, економічному і політичному житті суспільства, а й у свідомості людей. Такі європейські країни, як Німеччина, Великобританія, Швейцарія, Нідерланди, Швеція, Данія, Норвегія стали світовими лідерами соціального і економічного розвитку і залишаються такими донині.

Класична наука розвинулася в Європі саме в часи Реформації. Крім суспільно-політичного це був також релігійний рух з тієї причини, що за утисками свободи слова і жахіттями середньовічної інквізиції стояла релігійно-політична влада, лідери якої вже неодноразово вибачалися за скоєні злочини проти людства. Варто зазначити, що реформація поширилася за межі Європи — принципи реформації втілили в життя США та Канада.

Відповідно до указу президента в 2017 році Україна разом з західним світом відзначає 500-річчя Реформації, поділяючи цінності, втілені в практичне життя в сучасних найбільш економічно розвинутих країнах — верховенство права, чесність, працелюбність, високу мораль та захист свободи слова. Чернівчани впевнені в тому, що парк Реформації мотивуватиме до захисту свободи слова і збереження загальнолюдських моральних цінностей.