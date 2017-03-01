В ЄС офіційно підписали угоду щодо надання Грузії безвізу

Представники Європейського Союзу офіційно підписали угоду щодо надання Грузії безвізового режиму
Про це у своєму аккаунті в Twitter написав журналіст "Радіо Cвобода" в Брюсселі Рікард Йозвяк, передає Еспресо.TV.
Він також розмістив світлини офіційних документів.
"Угоду щодо візової лібералізації підписано, вітаю, Грузія", - наголосив Йозвяк.
Він також пояснив, що документи щодо безвізу для держави, ймовірно, будуть опубліковані в офіційному журналі Євросоюзу 8 березня, а це означає, що безвізовий режим набуде чинності 28 березня.
Visa lib signed, congratulations #Georgia pic.twitter.com/dbBCcqSwfk
— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 1 марта 2017 г.
Нагадаємо, 27 лютого Євросоюз остаточно затвердив надання безвізового режиму Грузії, а також механізм призупинення безвізу.