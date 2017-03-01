В ЄС закликали Анкару поважати принципи правової держави

Європейська комісія закликає Туреччину дотримуватись принципів правової держави. "Європейська комісія збентежена великою кількістю арештів журналістів у Туреччині та вибірковому підході до застосування антитерористичного законодавства", - заявив єврокомісар Йоганнес Ган виданню Die Welt у інтерв'ю, що вийшло друком у середу, 1 березня.

"Справа Деніза Юджеля, на жаль, засвідчує, наскільки виправданою є стурбованість", - пояснив Ган, який відповідає у Єврокомісії за переговори з Туреччиною щодо вступу до ЄС, котрі тривають з 2005 року.

"ЄС неодноразово наголошував, що Туреччина як країна-кандидат на вступ повинна дотримуватись стандартів демократії та принципів правової держави, зокрема що стосується свободи преси та слова", - наголосив Ган.

Тим часом міністр закордонних справ ФРН Зіґмар Ґабріель констатував, що відносини Берліна та Анкари на даному етапі дуже обтяжені тим, що за турецькими ґратами опинився журналіст видання Die Welt Деніз Юджель, який має як німецьке, так і турецьке громадянство.

Рішення про утримання Юджеля під вартою Ґабріель назвав "непропорційним" та "зайвим". МЗС Німеччини викликало турецького посла у ФРН для розмови, щоб висловити йому цю позицію Берліна, сказав міністр.

Як повідомлялося, 27 лютого суд у Стамбулі задовольнив запит прокуратури на арешт журналіста німецького видання Die Welt Деніза Юджеля. 43-річного журналіста звинувачують у членстві у терористичній організації та поширенні пропаганди.

Нагадаємо, щонайменше 30 підозрюваних у зв'язках з організацією опозиційного проповідника Фетхуллаха Гюлена FETO були затримані на всій території Туреччини.