Юнкер представив п'ять сценаріїв щодо майбутнього ЄС

Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер у своїй промові в Європарламенті представив проект про майбутнє бачення Європейського Союзу, який містить п'ять основних сценаріїв.

Про це повідомляє EUobsrever.

Проект ознаменує початок дискусії про майбутнє ЄС, зокрема, після рішення виходу Британії з блоку. "Ми відзначаємо 60-річчя Римських договорів і настав час для єдиної Європи із 27 країн сформувати бачення свого майбутнього", - сказав Юнкер.

Планується обрати одну або комбінацію з п'яти ідей та втілити їх до 2025 року. Так звана "Біла книга" Юнкера також розглядається як реакція на зростаючий популізм в Європі і є продовженням втілення домовленостей, досягнутих лідерами країн ЄС на минулорічному саміті у Братиславі.

У "Білій книзі" представлені сценарії під назвою "продовжуємо роботу", "нічого, крім єдиного ринку", "ті, хто бажають більшого, роблять більше", "робити менше, але більш ефективно", і "робити набагато більше разом".

За словами Юнкера, недоліки нинішньої системи полягають в тому, що прийняття рішень залишається складною процедурою, а їхнє виконання не відповідає очікуванням.

"Нічого, крім єдиного ринку" означає, що питання міграції, безпеки та оборони більше не будуть обговорюватися або вирішуватися на рівні ЄС.

Сценарій "ті, хто бажають більшого, роблять більше" буде обертатися навколо певного кола держав ЄС, які хочуть більш тісної інтеграції в таких сферах як оподаткування, в той час як інші держави ЄС хотіли б мати можливість вільно вирішувати, чи хочуть вони приєднатися до них пізніше.

Принцип "робити менше, але більш ефективно" передбачає відхід від соціальної та трудової політики, і акцент на торгівлі, безпеці, міграції, обороні та кордонах. Це включає в себе створення Європейського оборонного союзу і розвиток прикордонного агентства ЄС Frontex для управління зовнішніми кордонами.

Сценарій "робити набагато більше разом" буде швидше за все реакцією на дії популістських груп і урядів, які хочуть відновити суверенітет від інституцій ЄС.