З сьогоднішнього дня підвищуються тарифи на електроенергію для населення

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, підвищила роздрібні тарифи на електричну енергію.

Тепер українці платитимуть за світло 90 коп. за кВт/год. Діяти такий тариф буде лише за перших 100 використаних кіловат. Решта коштуватиме 168 коп. за кВт/год. з податком на додану вартість.

Нагадаємо, що за тарифами з 1 вересня 2016 року до 28 лютого 2017 року для населення ціна на електричну енергію становила 71,4 коп. за кВт/год. за перших 100 використаних кіловат, решта — 163,8 коп. за кВт/год.

Регулятор НКРЭКУ прибрав середній тариф: раніше розподіл цін виглядало так: до 100 кВт, від 100 до 600, понад 600 кВт.

Окремі тарифи будуть діяти для тих, хто опалює будинки електрикою. Ця категорія споживачів платитиме по 90 коп. за кВт до 3000 кВт/год на місяць, понад 3000 кВт/год - 1,68 грн за кВт.

Зазначається, що, електрична енергія, яка витрачається в багатоквартирних будинках та гуртожитках на технічні цілі (роботу ліфтів, насосів та замково-переговорних пристроїв, що належать власникам квартир багатоквартирного будинку на праві спільної власності) та освітлення дворів, східців і номерних знаків, відпускається за тарифом 140 коп. за 1 кВт/год (без податку на додану вартість).

Також електрична енергія, яка витрачається в дачних та дачно-будівельних кооперативах, садових товариствах, гаражно-будівельних кооперативах на технічні цілі (роботу насосів) та освітлення території, буде відпускатися за тарифом 140 коп. за 1 кВт/год (без податку на додану вартість).

Електроенергія для промисловості подешевшає. Порівняно з лютим 2017 року в березні тариф першого класу напруги (35 кВ і вище) в середньому знизиться на 1,1%. Для споживачів другого класу напруги (менше 35 кВ) зниження буде в середньому на 1,4%. Загалом передбачається зменшення оптово-ринової ціни електроенергію у 2017 році на 15,2%.

Нагадаємо, жетони в київському метрополітені буде виведено з обігу до кінця 2017 року.