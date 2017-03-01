Захід має посилювати тиск на Росію, - Джонсон

Міністр закордонних справ Великої Британії Боріс Джонсон вважає, що Захід має посилювати тиск на Росію через окупацію Криму і дії на Донбасі.

Про це він сказав на прес-конференції у Києві, передає "Європейська правда".

"Ми ніколи не приймемо окупацію Криму. Тиск на Росію потрібно посилити, а не зменшувати", - сказав Джонсон.

Джонсон також відзначив, що Україна досягла значного прогресу в проведенні реформ. "І світ має почути це повідомлення", - додав він.

Раніше Джонсон заявляв, що Британія наполягатиме на необхідності збереження санкцій проти Росії.

Санкції проти РФ були введені Євросоюзом в березні 2014 року. У вересні 2016 року Євросоюз на півроку, до 15 березня 2017 року, продовжив санкції проти 146 осіб і 37 організацій за агресію проти України.

Крім того, Євросоюз продовжив дію економічних санкцій проти РФ до 31 липня 2017 року.