Доба в АТО: Бойовики провели 5 прицільних обстрілів позицій ЗСУ

Протягом минулої доби на Донбасі російсько-окупаційні війська й далі обстрілювали позиції українських захисників. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці у Facebook.

"На Луганському напрямку ворог вів вогонь із мінометів різних калібрів, гранатометів, зенітної установки і кулеметів по захисниках Луганського, а з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – порушував перемир’я біля Новгородського", - йдеться у повідомленні.

Гранатомети різних типів і стрілецьку зброю противник застосував неподалік Кримського.

На Донецькому напрямку під обстріли зі 120-ти та 82-мм мінометів потрапили позиції сил АТО поблизу Павлополя, що на Приазов’ї.

Загалом минулої доби агресор провів 5 прицільних обстрілів позицій Збройних Сил України. Унаслідок ворожого вогню жоден український захисник не загинув і не був поранений.