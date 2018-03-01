Фінляндія надасть Україні 15 млн євро

В рамках фінської програми співробітництва з метою розвитку на період з 2018 по 2021 рік Україні буде виділено 15 млн євро.

Про це йдеться в повідомленні МЗС Фінляндії, передає УНН.

“Фінансування співпраці у галузі розвитку Фінляндії, що надається Україні, становитиме 15 млн. євро в 2018-2021 роках. Підтримка буде спрямована на проекти в галузі освіти та енергетики”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що міністр оборони України Степан Полторак під час офіційного візиту до Фінляндії обговорив можливість залучення Сил оборони даної країни до миротворчої місії ООН на Донбасі.