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Леся Українка, українська письменниця, культурна та громадська діячка

Фінляндія надасть Україні 15 млн євро

1 березня, 2018 - 18:01
Фото Reuters / прем'єр-міністр Фінляндії Юха Сипіля

В рамках фінської програми співробітництва з метою розвитку на період з 2018 по 2021 рік Україні буде виділено 15 млн євро.

Про це йдеться в повідомленні МЗС Фінляндії, передає УНН.

“Фінансування співпраці у галузі розвитку Фінляндії, що надається Україні, становитиме 15 млн. євро в 2018-2021 роках. Підтримка буде спрямована на проекти в галузі освіти та енергетики”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що міністр оборони України Степан Полторак під час офіційного візиту до Фінляндії обговорив можливість залучення Сил оборони даної країни до миротворчої місії ООН на Донбасі.

Джерело: УНН

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