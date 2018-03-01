"Газпром" порушив рішення Стокгольмського арбітражу, - "Нафтогаз"

Російська компанія "Газпром" відмовилась постачати НАК "Нафтогаз України" оплачений газ. Про це у четвер, 1 березня, повідомили на сайті "Нафтогазу".

Зазначається, що НАК "Нафтогаз" вважає відмову "Газпрому" порушенням рішення Стокгольмського арбітражу.

"Компанія розцінює відмову Газпрому від постачання оплаченого газу як порушення договору та невиконання рішення арбітражу. Нафтогаз планує вимагати від Газпрому компенсації збитків, понесених в результаті цього порушення", - наголошується в повідомленні.

За словами голови правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва, за чотири роки закупівлі Нафтогазом газу у європейських постачальників не було жодного випадку, коли б компанія не отримала паливо, за яке заплатила.

"Ми зробили передоплату за російський газ, оскільки виконуємо рішення Стокгольмського арбітражу. Відмовляючись постачати газ, за який було внесено передоплату, Газпром унеможливлює виконання Нафтогазом рішення суду щодо закупівлі мінімальних контрактних обсягів газу", – зазначив він.

Також "Нафтогаз" закликав європейських партнерів проаналізувати надійність контрагента,

Нагадаємо, Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги НАК "Нафтогаз України" стосовно компенсації за недопоставлені обсяги газу для транзиту російським "Газпромом". Так, "Нафтогаз" домігся компенсації у сумі 4,63 млрд дол. США за недопоставку Газпромом погоджених обсягів газу для транзиту. За результатами двох арбітражних проваджень у Стокгольмі Газпром має сплатити 2.56 млрд дол. США на користь Нафтогазу.