Глава МЗС Фінляндії відвідає Україну з робочим візитом

1 березня, 2018 - 22:05
Міністр закордонних справ Фінляндії Тімо Сойні 5-6 березня відвідає Україну з робочим візитом.
Про це повідомляється на сайті МЗС Фінляндії.
Зазначається, що Сойні проведе переговори з українським міністром закордонних справ Павлом Клімкіним.
"Міністри закордонних справ обговорять відносини між країнами та посилення Фінляндією підтримки України. Іншими темами порядку денного стануть поточна ситуація в Україні, втілення Мінських угод, а також реформ в Україні та її відносини з ЄС", - йдеться у повідомленні.
Також під час візиту планують підписати угоду про співробітництво у галузі освіти.
Нагадаємо, що Фінляндія надасть Україні 15 млн євро.
Джерело: День