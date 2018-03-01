Глава МЗС Фінляндії відвідає Україну з робочим візитом

Міністр закордонних справ Фінляндії Тімо Сойні 5-6 березня відвідає Україну з робочим візитом.

Про це повідомляється на сайті МЗС Фінляндії.

Зазначається, що Сойні проведе переговори з українським міністром закордонних справ Павлом Клімкіним.

"Міністри закордонних справ обговорять відносини між країнами та посилення Фінляндією підтримки України. Іншими темами порядку денного стануть поточна ситуація в Україні, втілення Мінських угод, а також реформ в Україні та її відносини з ЄС", - йдеться у повідомленні.

Також під час візиту планують підписати угоду про співробітництво у галузі освіти.

Нагадаємо, що Фінляндія надасть Україні 15 млн євро.