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Леся Українка, українська письменниця, культурна та громадська діячка

Глава МЗС Фінляндії відвідає Україну з робочим візитом

1 березня, 2018 - 22:05
Фото Reuters

Міністр закордонних справ Фінляндії Тімо Сойні 5-6 березня відвідає Україну з робочим візитом.

Про це повідомляється на сайті МЗС Фінляндії.

Зазначається, що Сойні проведе переговори з українським міністром закордонних справ Павлом Клімкіним.

"Міністри закордонних справ обговорять відносини між країнами та посилення Фінляндією підтримки України. Іншими темами порядку денного стануть поточна ситуація в Україні, втілення Мінських угод, а також реформ в Україні та її відносини з ЄС", - йдеться у повідомленні.

Також під час візиту планують підписати угоду про співробітництво у галузі освіти.

Нагадаємо, що Фінляндія надасть Україні 15 млн євро.

Джерело: День

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