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Леся Українка, українська письменниця, культурна та громадська діячка

Клімкін відвідає Польщу з робочим візитом

1 березня, 2018 - 20:46
Фото з архіву "Дня"

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін 3 березня здійснить робочий візит до Польщі.

Про це повідомляє прес-служба МЗС України.

"3 березня 2018 року відбудеться робочий візит міністра закордонних справ України Павла Клімкіна до Республіки Польща для участі у поминальних заходах, присвячених роковинам розстрілів українців підрозділами польського підпілля у с.Павлокома в березні 1945 року", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Європейський парламент переважною більшістю голосів підтримав санкції Євросоюзу проти Польщі.

Приводом до таких жорстких дій стало згортання в країні демократії та правової держави, а їхньою метою - відмова польського уряду націонал-консерваторів "Права і справедливості" (ПіС) від скандальної реформи правосуддя. У четвер, 1 березня, євродепутати ухвалили відповідну резолюцію 422 голосами "за", проти проголосували 147 євродепутатів.

Джерело: День

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