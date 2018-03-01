Клімкін відвідає Польщу з робочим візитом

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін 3 березня здійснить робочий візит до Польщі.

Про це повідомляє прес-служба МЗС України.

"3 березня 2018 року відбудеться робочий візит міністра закордонних справ України Павла Клімкіна до Республіки Польща для участі у поминальних заходах, присвячених роковинам розстрілів українців підрозділами польського підпілля у с.Павлокома в березні 1945 року", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Європейський парламент переважною більшістю голосів підтримав санкції Євросоюзу проти Польщі.

Приводом до таких жорстких дій стало згортання в країні демократії та правової держави, а їхньою метою - відмова польського уряду націонал-консерваторів "Права і справедливості" (ПіС) від скандальної реформи правосуддя. У четвер, 1 березня, євродепутати ухвалили відповідну резолюцію 422 голосами "за", проти проголосували 147 євродепутатів.