Клінтон попросила Трампа не ігнорувати загрози з боку РФ

Президенту США Дональду Трампу слід реагувати на загрози з боку Росії. Про це колишній державний секретар США, екс-кандидат у президенти від Демократичної партії Гілларі Клінтон заявила на своїй сторінці в Twitter.

"Кажу це як колишній державний секретар і як американка: росіяни все ще йдуть. Наші фахівці з розвідки благають Трампа діяти. Буде він продовжувати ігнорувати і здавати позиції чи захистить нашу країну?" – написала вона.

I say this as a former Secretary of State and as an American: the Russians are still coming. Our intelligence professionals are imploring Trump to act. Will he continue to ignore & surrender, or protect our country?https://t.co/Z6uaSCgdF6