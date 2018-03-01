Криптовалюта є небезпечною для людства, - Білл Гейтс

Засновник Microsoft Білл Гейтс упевнений, що введення у світовий побут криптовалют небезпечний і має безліч ризиків.

Про це він написав на форумі Reddit.

Зокрема, на його думку, те, що уряд має можливість розкрити схеми відмивання грошей, ухилення від сплати податків або фінансування тероризму, це великий плюс. У свою чергу поява криптовалюти зводить нанівець всі ці позитивні фактори.

На думку Гейтса, саме анонімність використання криптовалюти, несе в собі справжню загрозу. Він зазначив, що сьогодні електронні гроші використовуються для придбання, наприклад, наркотиків і тому є причиною смертей багатьох людей.