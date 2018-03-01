Марін Ле Пен звинувачують у "поширенні зображень насильства"

Лідеру французької ультраправої партії "Національний фронт" Марін Ле Пен у четвер пред'явили офіційні обвинувачення в "поширенні зображень насильства", повідомляє газета "Фігаро" з посиланням на прокуратуру. Про це повідомило агентство Інтерфакс-Україна.

Французькі слідчі почали розслідування в грудні 2015 року, після того, як М.Ле Пен розповсюдила через соцмережу "Твіттер" фотографії вбивства кількох заручників бойовиками терористичного угрупування "Ісламська держава".

За версією слідства, лідер французьких ультраправих порушила закон, який забороняє публікацію матеріалів, що містять сцени насильства.

Після полеміки, викликаної цими записами, М. Ле Пен була змушена видалити їх зі своєї сторінки.

ЗМІ зазначають, що максимальне покарання за це передбачає тюремне ув'язнення терміном до трьох років і штраф у розмірі 75 тис. євро.

Через публікацію цих фотографій в листопаді минулого року національні збори Франції позбавило М.Ле Пен депутатської недоторканності.