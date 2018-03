На Донбасі за тиждень зафіксовано понад 8 тисяч порушень режиму тиші, - ОБСЄ

Спостерігачі Спеціальої моніторингової місії (СММ) ОБСЄ на Донбасі минулого тижня зафіксувала понад вісім тисяч порушень режиму припинення вогню. Про це повідомив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александер Хуг, передає прес-центр ОБСЄ в Україні.

"СММ побачила більше насильства в східній частині України, де було зареєстровано понад 8 000 порушень припинення вогню. Порушення були здійснено сторонами, які підписали угоду про припинення вогню", - йдеться у повідомленні.

#OSCE’s Hug: Last week SMM saw more violence in eastern #Ukraine with over 8,000 ceasefire violations. These were committed by sides who signed the ceasefire agreement. There is ongoing impunity for violators as no one is held to account #FactsMatter

