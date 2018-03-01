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Леся Українка, українська письменниця, культурна та громадська діячка

На Донбасі за тиждень зафіксовано понад 8 тисяч порушень режиму тиші, - ОБСЄ

1 березня, 2018 - 14:46
Фото Reuters

Спостерігачі Спеціальої моніторингової місії (СММ) ОБСЄ на Донбасі минулого тижня зафіксувала понад вісім тисяч порушень режиму припинення вогню. Про це повідомив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александер Хуг, передає прес-центр ОБСЄ в Україні.

"СММ побачила більше насильства в східній частині України, де було зареєстровано понад 8 000 порушень припинення вогню. Порушення були здійснено сторонами, які підписали угоду про припинення вогню", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно спостерігачі спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ виявили факти розташування бойовиками на окупованих територіях Донецької та Луганської областей важкої техніки та озброєння. Зокрема, 22 лютого 2018 року спостерігачами СММ ОБСЄ було виявлено 36 одиниць танків (Т-64), які розміщені в районі населеного пункту Круглик (Луганська область), та 5 одиниць буксируваних гаубиць (Д-30) в районі населеного пункту Ясне (Донецька область).

Джерело: День

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