На Херсонщині через негоду знеструмлено 13 населених пунктів

Сильний сніг, хуртовини, пориви вітру і ожеледь значно ускладнили рух на автошляхах Херсонської області та додали роботи рятувальним і комунальним службам. За даними ГУ ДСНС у Херсонській області, за час ускладнення погодних умов пожежно-рятувальні підрозділи допомогли витягнути зі снігових заметів 181 авто.

Сьогодні, 1 березня, за інформацією херсонського облавтодору, тимчасово призупинене транспортне сполучення для великовантажного та негабаритного автотранспорту на автошляху М-14 у Миколаївському напрямку у зв’язку із заторами.

Крім того, через обледеніння електромереж, падіння дерев і гілок 13 населених пунктів Херсонської області перебувають без електропостачання. До них намагаються дістатися ремонтні бригади обленерго. Енергетики просять повідомляти про пориви електромереж і в жодному випадку не проводити ремонтні роботи самостійно.

Як повідомляють у Департаменті цивільного захисту та оборонної роботи Херсонської ОДА, на автошляхах області працюють працює 69 одиниць техніки, по області розгорнуто 49 пунктів обігріву. Аеропорт «Херсон» залишається закритим. У більшості навчальних закладів області оголошено карантин до 3 березня.

За даними Херсонського обласного центру з гідрометеорології, протягом 1-2 березня погодні умови не зміняться. Очікується сильний сніг, хуртовини, снігові замети, ожеледиця. В Приазов’ї – сніг з дощем, налипання мокрого снігу. Температура повітря від 2-7 градусів морозу вдень до 7-12 градусів морозу вночі.

Іван АНТИПЕНКО, «День», Херсон, фото автора