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Леся Українка, українська письменниця, культурна та громадська діячка

На Кіровоградщині зафіксували першу смерть від грипу

1 березня, 2018 - 17:42
Фото з архіву "Дня"

У Кіровоградській обласній лікарні від грипу померла 45-річна жінка. За інформацією обласного лабораторного центру, у неї виявили вірус грипу типу В. Це перший клінічно підтверджений випадок грипу з початку епідеміологічного сезону.

Як розповіла головний лікар лікарні Лариса Андреєва, жінку привезли з Новгородківської районної лікарні у тяжкому стані – у пацієнтки діагностували набряк легень і набряк мозку, вона перебувала у комі. Як з’ясували медики, до лікарів хвора звернулася вже тоді, коли її стан різко погіршився, до цього вона кілька днів лікувалася вдома. Жінка померла 27 лютого, наступного дня після госпіталізації.

Інна ТІЛЬНОВА, м. Кропивницький

Джерело: День

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