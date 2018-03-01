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Леся Українка, українська письменниця, культурна та громадська діячка

На кордоні Венесуели і Колумбії сталася стрілянина: 7 людей загинули

1 березня, 2018 - 09:41
Фото El Espectador

Сім осіб були вбиті в результаті збройних зіткнень підрозділів з силами безпеки Венесуели на кордоні з Колумбією. Про це повідомляє "Новое Время".

"У зіткненні загинули семеро колумбійців з воєнізованих формувань (п'ятеро чоловіків і дві жінки)", - повідомив представник штату Тачира Фредді Берналь на своїй сторінці в Twitter.

Перестрілка сталася в районі муніципалітету Уренья штату Тачира. Сили безпеки штату вилучили сім одиниць вогнепальної зброї, гранату, три автомобіля, стільки ж мотоциклів, а також наркотичні речовини.

За наявною інформацією, за атакою стояло угруповання Los Pelusos.

Джерело: Новое время

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