На кордоні Венесуели і Колумбії сталася стрілянина: 7 людей загинули

Сім осіб були вбиті в результаті збройних зіткнень підрозділів з силами безпеки Венесуели на кордоні з Колумбією. Про це повідомляє "Новое Время".

"У зіткненні загинули семеро колумбійців з воєнізованих формувань (п'ятеро чоловіків і дві жінки)", - повідомив представник штату Тачира Фредді Берналь на своїй сторінці в Twitter.

Перестрілка сталася в районі муніципалітету Уренья штату Тачира. Сили безпеки штату вилучили сім одиниць вогнепальної зброї, гранату, три автомобіля, стільки ж мотоциклів, а також наркотичні речовини.

За наявною інформацією, за атакою стояло угруповання Los Pelusos.