На Львівщині 168 бійців визнано добровольцями АТО

168 бійців на Львівщині отримали статус і посвідчення добровольця, повідомила Львівська газета.

Такими є результати роботи спільної комісії з представників Львівської обласної ради, соцзахисту, військових і представників добробатів. Відповідне посвідчення дозволить новітнім героям отримати від держави 3000 грн і деякі пільги, – повідомив заступник голови облради Володимир Гірняк.

«Добровольці фактично врятували Україну. Вони воювали у 2014-1015 роках, коли ЗСУ були фактично недієздатнимие. Проте ці хлопці досі не мають статусу учасника бойових дій, і це великий мінус. Ми вирішили виправити цей недолік на місцевому рівні в межах свої повноважень. Разом із матеріальною та соціальною допомогою у цих новітніх героїв має бути певність, що держава цінує їхню мужність і дбає про них», – зазначив Володимир Гірняк.

Як відомо, Львівська обласна рада на регіональному рівні визнала бійців-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності й державного суверенітету на сході України. За таке рішення під час сесії 13 вересня 2016 року проголосували 73 депутатів.