На Місяці через рік з'явиться мобільна мережа 5G, - ЗМІ

На Місяці у 2019 році має з'явиться перша мережа мобільного зв'язку, яка дозволить передавати зображення високої чіткості ландшафту на Землю. Це є частиною проекту, спрямованого на підтримку першої місії, яка фінансується з приватних джерел, пише Reuters.

Представники Vodafone Germany, виробника мережевого устаткування Nokia і автомобілів Audi, заявили, що вони підтримують цю місію, через 50 років після того, як перші астронавти NASA вирушили на Місяць. Компанія Vodafone заявила, що призначила Nokia своїм технологічним партнером для розробки космічної мережі, яка буде представляти собою невеликий апарат вагою менше мішка з цукром.

Компанії працюють з берлінської компанією PTScientists за проектом запуску ракети SpaceX Falcon 9, запланованого в 2019 року з мису Канаверал.

"Цей проект передбачає радикально інноваційний підхід до розвитку інфраструктури мобільної мережі", - сказав Ханнес Аметсрейтер, виконавчий директор Vodafone Germany.

Один із задіяних виконавців сказав, що рішення про створення мережі 4G швидше являє собою сучасну 5G-мережу, тому що мережі наступного покоління залишаються на стадії тестування і випробування і недостатньо стабільні, щоб гарантувати, що вони будуть працювати з місячної поверхні.

Нагадаємо, що в Україні Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), призначила розкриття конвертів з ціновими пропозиціями за ліцензії на 4G-зв'язок в діапазоні 1800МГц на 2 березня 2018 року, торги "з голосу" та визначення переможців попередньо заплановано на 6 березня.