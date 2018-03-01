На Вінниччині міжнародний оперний фестиваль об’єднає на одній сцені більше півтисячі артистів

Упродовж трьох днів, з 8 по 10 червня, на території «подільського Версалю» – Палацу Потоцьких у Тульчині проходитиме ІІ Міжнародний оперний фестиваль OPERAFEST TULCHYN-2018. Організатори підготували для глядачів різножанрову програму – від класичної опери до балету, при цьому заінтригували, що цього разу на фесті відбудеться прем’єра мюзиклу, ексклюзивне право на виконання якого отримали лише вони. Загалом на фестивалі виступить більше 30 солістів з Австрії, Німеччини, США та України, 300 оркестрантів, 50 танцюристів, 180 учасників хорових колективів та чотири всесвітньовідомих диригенти: Оксана Линів (Австрія – Україна), Тарас Криса (США), Юрій Ярко (Україна) та Володимир Сивохіп (Україна).

«Одразу по завершенні минулорічного фестивалю ми почали активно готуватися до наступного. За цей час ми відвідали всі найгучніші постановки Києва, Львова, Одеси, Харкова та багатьох європейських міст. Свій вибір зупинили на найкращих і всіма улюблених оперних шедеврах, живе виконання яких подарує глядачам максимум насолоди. Зокрема, як і мріяли, цього року глядачі почують і побачать одну з найкращих опер Вольфганга Амадея Моцарта «Дон Жуан», – ділиться секретами програми режисер-постановник OPERAFEST TULCHYN Павло Третьяков.

Уперше на фестивалі замість традиційних театральних декорацій будуть застосовані вражаючі уяву 3D-декорації, спеціально створені для кожної з опер. А доповненням яскравих нічних програм, які розпочинатимуться по завершенні вечірніх концертів, стане 3D-меппінг-шоу.

«Торік наш open air фестиваль відвідали понад 18 тисяч глядачів, цього року очікуємо вдвічі більше відвідувачів. Тому, окрім цікавої концертної програми та численних мистецьких локацій: «Opera Light», живописні експозиції «Opera Art» та «Opera Folk», селфі-зони «Opera Stars», які сподобалися глядачам, величезну увагу приділятимемо і забезпеченню максимально комфортних умов для всіх гостей, – переконує арт-директор фестивалю, заслужена артистка України Ірина Френкель. – Будуть нові цікаві зони для відпочинку, ексклюзивне оперне меню від наших кулінарних партнерів, а також спеціально розроблені нові туристичні маршрути та захоплюючі екскурсії. А щоб наші закордонні артисти могли з комфортом добратися до Вінниці, а потім – і до Тульчина, ми розпочали співпрацю із «МАУ».

За підсумками минулого року OPERAFEST TULCHYN-2017 очолив топ культурних подій року. Він був визнаний міністром культури України Євгеном Нищуком як найбільш вдалий мистецький стартап України 2017 року. А Національна музична академія імені Чайковського назвала його кращим фестивалем України, непересічною і вражаючою подією за кількома параметрами: «і у відродженні любові до оперного жанру в «широких народних масах», і в привертанні уваги до світової перлини класичної архітектури – Палацу Потоцьких, і в поверненні Тульчину слави культурно-мистецької столиці Поділля». Отримав відзнаку OPERAFEST TULCHYN і від газети «День», яка присудила спеціальний приз – Корону! – «мамі» фестивалю Ірині Френкель за культурну революцію і відродження історичної спадщини.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниччина, фото з архіву автора