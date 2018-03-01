Терпіть кайдани – то всесвітський сором, а забуть їх, не розбивши, – гірший стид.
Леся Українка, українська письменниця, культурна та громадська діячка

Нацбанк підвищив облікову ставку до 17% з 2 березня

1 березня, 2018 - 15:16
Фото Руслана КАНЮКИ, "День"

Національний банк України підвищив облікову ставку до 17% з 16% з 2 березня. Про це у четвер, 1 березня, повідомляє прес-служба НБУ.

"Інфляційні ризики, які відзначав НБУ у січні, під час затвердження попереднього рішення про облікову ставку, все ще залишаються актуальними", - відзначили в Нацбанку.

НБУ відзначає у числі таких ризиків високу вразливість економіки України через зволікання із залученням чергового кредитного траншу за програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом, підвищення інфляційних очікувань економічних агентів, а також суттєві темпи зростання споживчого попиту.

Так, в НБУ вважають актуальним прогноз щодо зниження інфляції до 8,9% в 2018 році і її повернення до цільового діапазону в середині 2019 року.

Нагадаємо, що це вже четверте підвищення облікової ставки. Так, Нацбанк підвищив облікову ставку з 12,5% річних до 13,5% річних 27 жовтня 2017 року, потім до 14,5% річних з 15 грудня 2017 року і до 16% річних з 26 січня 2018 року

Джерело: День

Більше новин

Президент підписав закон щодо створення Кредитного реєстру НБУ
Криптовалюта є небезпечною для людства, - Білл Гейтс
"Газпром" порушив рішення Стокгольмського арбітражу, - "Нафтогаз"
ЄК готова надати Україні пакет допомоги у розмірі €1 млрд
"Укрзалізниця" веде перемовини щодо придбання електровозів
Відзавтра у Польщі починає діяти закон про обмеження торгівлі в неділю

Новини партнерів

Loading...
 

 

 

 

 