Нацбанк підвищив облікову ставку до 17% з 2 березня

Національний банк України підвищив облікову ставку до 17% з 16% з 2 березня. Про це у четвер, 1 березня, повідомляє прес-служба НБУ.

"Інфляційні ризики, які відзначав НБУ у січні, під час затвердження попереднього рішення про облікову ставку, все ще залишаються актуальними", - відзначили в Нацбанку.

НБУ відзначає у числі таких ризиків високу вразливість економіки України через зволікання із залученням чергового кредитного траншу за програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом, підвищення інфляційних очікувань економічних агентів, а також суттєві темпи зростання споживчого попиту.

Так, в НБУ вважають актуальним прогноз щодо зниження інфляції до 8,9% в 2018 році і її повернення до цільового діапазону в середині 2019 року.

Нагадаємо, що це вже четверте підвищення облікової ставки. Так, Нацбанк підвищив облікову ставку з 12,5% річних до 13,5% річних 27 жовтня 2017 року, потім до 14,5% річних з 15 грудня 2017 року і до 16% річних з 26 січня 2018 року.