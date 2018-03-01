НАЗК внесло Нищуку припис

Національне агентство із запобігання корупції внесло ще два приписи щодо врегулювання конфлікту інтересів чиновників. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-служба НАЗК.

"Національне агентство з питань запобігання корупції на своєму засіданні прийняло рішення про внесення приписів Міністру культури України Євгену Нищуку стосовно Голови Державного агентства України з питань кіно Пилипа Іллєнка та генеральному директору Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення Петру Семерею стосовно його першого заступника Олександра Богданова", - йдеться у повідомленні.

Національне агентство встановило, що Пилип Іллєнко не вжив заходів щодо врегулювання потенційного конфлікту інтересів, зумовленого сімейними стосунками з його двоюрідною сестрою, яка працює в Держкіно, та не повідомив у встановленому законом порядку про наявність у нього потенційного конфлікту інтересів. У подальшому це спричинило вчинення ним адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, відповідальність за яке передбачена частинами першою та другою статті 1727 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Також Пилип Іллєнко як керівник відповідного органу після отримання повідомлення від працівника Держкіно про наявність у нього потенційного конфлікту інтересів, зумовленого сімейними стосунками з дружиною, не вжив заходів щодо врегулювання конфлікту інтересів.

Крім того, в діяльності першого заступника генерального директора Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення Олександра Богданова під час виконання обов’язків генерального директора цього підприємства встановлено наявність у нього потенційного конфлікту інтересів у зв’язку зі спільною роботою з його дружиною, а також виявлено ознаки реального конфлікту інтересів.

Згідно з приписами, Національне агентство вимагає провести службові розслідування з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення правопорушень, пов’язаних з корупцією, розглянути питання щодо притягнення винних осіб до встановленої законом відповідальності та вжити заходів щодо врегулювання потенційного конфлікту інтересів у вказаних осіб.