НОК: Абраменко став найкращим спортсменом лютого в Україні

Національний олімпійський комітет України визнав олімпійського чемпіона з фристайлу Олександра Абраменка кращим спортсменом лютого 2018 року. Старшого тренера збірної України з фристайлу Енвера Аблаєва, який й привів талановитого спортсмена до олімпійського тріумфу, названо кращим тренером лютого, повідомляє прес-служба НОК України у четвер, 1 березня.

Високого визнання НОК досвідчений фристайліст удостоєний завдяки блискучому звершенню на ХХІІІ зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані (Республіка Корея). Олександр не тільки здобув перше олімпійське "золото" в історії вітчизняного фристайлу, а й став першим олімпійським чемпіоном серед чоловіків за часи виступів української олімпійської збірної незалежної України.

Зазначимо, що Олександр Абраменко вдруге став кращим спортсменом місяця. Він був удостоєний цього звання два роки тому у лютому-2016 завдяки здобуттю трьох медалей на етапах Кубка світу та малого Кришталевого глобусу у лижній акробатиці.