Під час акції на захист первоцвітів львів’янкам роздавали паперові квіти

Сьогодні, 1 березня, у Львові пройшла акція «Не рви первоцвіти». Близько двох десятків активістів та екологів роздавали львів’янкам паперові квіти.

Акцію провели на площі Соборній. Усім жінкам активісти дарували паперові квіти. Крім того їм, а також чоловікам, давали інформаційну листівку. В ній до людей зверталися із проханням не купувати первоцвіти, а також не рвати їх. Адже такі дії завдають шкоди природи.

«Я свого чоловіка вже кілька років тому попередила, щоб жодних первоцвітів мені не дарував. По телевізору бачила, яку то шкоду дає навколишньому середовищу. Для мене кращий подарунок, то квітка в горщику», – розповіла одна із жінок, яким дарували квіти.

Загалом за 40 хвилин активісти роздали тисячу паперових квітів. Їх екологи виготовили спільно із дітьми із мистецьких шкіл Львівщини.

Найближчим часом екологи та правоохоронці також проводитимуть рейди ринками та місцями несанкціонованого продажу рослин. Нагадаємо, за незаконне придбання та збут об’єктів рослинного світу, занесених до Червоної Книги України, передбачено накладення штрафу від 510 до 1700 гривень з конфіскацією квітів.

Павло Паламарчук, Львів, фото автора