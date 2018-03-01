Посли іноземних держав розмалюють найбільшу у світі "Шевченківську писанку"

До 204-ї річниці з Дня народження Тараса Шевченка в рамках щорічного Міжнародного культурно-просвітницького проекту «Нас єднає Шевченкове слово» посли іноземних держав розмалюють унікальну писанку. Дипломати особисто нанесуть рядки з твору Великого Кобзаря на український символ Великодня, який потім буде презентовано на Софійській площі на Фестивалі писанок.

Організатори проекту – Міжнародний Фонд культурного співробітництва та Київський національний університет культури і мистецтв за підтримки Київської обласної державної адміністрації, Управління культури, національностей та релігій КОДА, Національного музею Тараса Шевченка, Вишгородського історико-культурного заповідника та міжнародного етнокультурного проекту Folk Ukraine.

«Цього року в рамках відзначення 2018-го як Року Культурної Спадщини в Європі і Року охорони культурної спадщини в Україні до шевченківських днів ми готуємо ряд заходів за участі дипломатів, державних діячів, науковців, а також прогресивної молоді, - зазначає ідеолог та співорганізатор проекту Влада Литовченко. - Зокрема, посли візьмуть участь у відеофлешмобі «Заповіт єднає світ», в якому декламуватимуть вірш різними мовами світу».

Крім того, як розповідають організатори, дипломати зустрінуться зі студентами і розкажуть їм про знакові літературні постаті своїх країн, а також про творчі періоди Тараса Шевченка, пов’язані з їхньою батьківщиною.

«6 березня у приміщенні КНУКіМ відбудеться однойменна дискусійна платформа за участю громадських та наукових діячів, дипломатів, істориків, діячів культури, представників місцевої влади і студентства, - додає співорганізатор Інна Костиря. – Учасники обговорюватимуть творчість Великого Кобзаря, особливо окресливши закордонні періоди».

Урочиста церемонія «Нас єднає Шевченкове слово» відбудеться 6 березня об 11.00 у Київському національному університеті культури і мистецтв за адресою вул.Є.Коновальця, 36.