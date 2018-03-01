Президент підписав закон щодо створення Кредитного реєстру НБУ

ПрезидентУкраїни Петро Порошенко підписав закон № 2277-УІІІ щодо створення Кредитного реєстру Нацбанку та вдосконалення процесів управління кредитними ризиками банків. Про це у четвер, 1 березня, повідомляється на сайті голови держави.

"З метою зменшення рівня кредитного ризику, забезпечення безпеки банківських операцій, підвищення надійності й стабільності банківської системи, захисту інтересів вкладників та інших кредиторів банку Законом, зокрема передбачається створення та ведення Національним банком України Кредитного реєстру – інформаційної системи, що забезпечує збирання, накопичення, зберігання, зміну, використання, поширення (надання) інформації про кредитні операції банків та про стан виконання зобов’язань за такими операціями, аналіз та кваліфікацію кредитів", - йдеться у повідомленні.

Також встановлено зобов’язання надавати до Кредитного реєстру інформацію:

банками щодо боржників, якщо сума заборгованості (за основною сумою та відсотками) за кредитними операціями дорівнює або перевищує 100 розмірів мінімальних заробітних плат (372,3 тис. грн.);

Фондом гарантування вкладів фізичних осіб про кредитні операції банків, щодо яких НБУ прийнято рішення про віднесення їх до категорії неплатоспроможних або про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію, а також інформацію щодо погашення боргу позичальника, яка міститься у бюро кредитних історій;

Національним банком України права доступу банкам до інформації з Кредитного реєстру для оцінки кредитного ризику.