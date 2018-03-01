Путін ініціював нову гонку озброєнь між РФ та Заходом, - ЗМІ

Російський президент Володимир Путін заявив у четвер, 1 березня, що Москва розробила та випробовує нову лінію стратегічної ядерної зброї, яка може розбити протиракетну оборону США. Таким чином, він ініціював нову гонку озброєнь між РФ та Заходом, пише The Guardian.

Так, виступаючи на національному телебаченні, він показав як відео, так і анімацію російських МБР, крилатих ракет та іншу зброю, про які він заявив, що Росія значно розвинулася.

"Тоді ви не слухали нашу країну. Послухай нас зараз", - заявив Путін під час виступу, де він сказав, що частина зброї вже перевіряється.

Як повідомлялося, раніше Міністерство оборони США опублікувало нову ядерну доктрину. У резюме до документа у Пентагоні зазначили, що з часу публікації доповіді у 2010 році "ситуація в плані глобальних загроз, в тому числі все більш явних ядерних загроз з боку потенційних супротивників, помітно погіршилася". У відомстві заявили, що інші країни, зокрема Росія і Китай, поповнюють свої арсенали новими видами ядерних засобів, посилюють роль ядерних сил у своїх стратегіях і планах і "ведуть себе більш агресивно".