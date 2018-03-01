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Леся Українка, українська письменниця, культурна та громадська діячка

Рада ухвалила у першому читанні законопроект про Антикорупційний суд

1 березня, 2018 - 12:21
Фото Reuters

Верховна Рада України у четвер, 1 березня, ухвалила у першому читанні президентський законопроект про Вищий антикорупційний суд. За відповідне рішення народні депутати віддали 282 голоси.

Після ухвалення рішення голова ВР Андрій Парубій оголосив перерву у засіданні на 30 хвилин.

Нагадаємо, профільним комітетом Ради було рекомендовано ухвалити закон про Антикорупційний суд у редакції президента.

Зазначимо, що ухвалення законопроекту про Антикорупційний суд вимагав від України МВФ, однак тривалий час відповідний законопроект навіть не вдавалося включити до порядку денного.

Джерело: День

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