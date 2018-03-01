Рітейлери у США підвищують вікове обмеження на продаж вогнепальної зброї

Американський рітейлер Walmart ухвалив рішення підвищити вікове обмеження на продаж вогнепальної зброї до 21 року, повідомила прес-служба компанії.

"У світлі недавніх подій ми скористалися можливістю переглянути нашу політику щодо продажу вогнепальної зброї. Ми підвищуємо вікове обмеження на придбання вогнепальної зброї і боєприпасів до 21 року", – зазначили в компанії.

У Walmart пообіцяли, що впровадять цю зміну якомога швидше.

Аналогічне рішення ухвалила компанія Dick's Sporting Goods, повідомляють на її сторінці у Twitter.

Компанія також не буде продавати магазини боєприпасів великої ємності.

Згідно з американським законодавством, купувати пістолети у торговців вогнепальною зброєю можуть лише особи, які досягли 21 року. 18-річні можуть купувати напівавтоматичні гвинтівки й іншу вогнепальну зброю.

Про додаткові обмеження Walmart і Dick's Sporting Goods оголосили через два тижні після стрілянини в школі у Флориді.