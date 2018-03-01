РНБО продовжить санкції проти банків РФ, - Порошенко

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) України продовжить санкції, введені раніше проти російських банків в Україні.

Про це президент заявив у ході засідання Ради нацбезпеки і оборони України, передає "112 Україна".

"Сьогодні за пропозицією Національного банку я виніс на порядок денний (засідання РНБО, - ред.) питання про продовження санкцій проти російських банків, і я не бачу ніяких проблем, тому що наш підхід виявився правильним і ефективним", - заявив Порошенко.

Президент України нагадав, що Нацбанк розробив механізм, яким було заборонено здійснювати будь-які фінансові операції цих банків на користь пов'язаних з ним осіб, у тому числі материнських структур.

"Ці обмеження стосувалися надання міжбанківських кредитів, придбання цінних паперів. Розміщення коштів на рахунках, виплати дивідендів, розподіл прибутку і капіталу", - сказав президент, підкресливши, що іноземні партнери також ввели санкції проти банків з державним російським капіталом.

Він зазначив, що відхід російських банків з України - це справа часу.

"Зараз ці банки згортають свій бізнес в Україні", - зазначив Порошенко.

"Хочу поінформувати, що протягом 2017 року чисті активи українських банків з російським державним капіталом скоротилися на третину, а обсяг розміщених у них коштів фізичних і юридичних осіб зменшився на 28% і 34% відповідно. За 3 останніх роки банки з державним російським капіталом в чистих активах банківської системи України зменшилась практично вдвічі – з 10,6% до 5,6%", - відзвітував президент.

Нагадаємо, що Німеччина та Франція запропонували пакет з 10 гуманітарних заходів для Донбасу.