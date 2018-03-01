Розвідувальне агентство Нової Зеландії оприлюднило документи про замах на Єлизавету II

Розвідувальне агентство Нової Зеландії вперше підтвердило, що королеву Великобританії Єлизавету II намагалися вбити під час візиту до міста Данідін у 1981 році. Про це свідчать оприлюднені агентством документи, пише Reuters.

17-річний підліток Крістофер Льюїс стріляв у королеву, коли вона вийшла зі свого автомобіля дорогою на ярмарок 14 жовтня 1981 року під час восьмиденного туру державами Співдружності націй.

У документах зазначено, що Льюїс мав намір убити Єлизавету ІІ, проте у нього не було достатньо потужної зброї або він не знайшов підхожого місця для пострілу.

Льюїсу не висували обвинувачень у спробі вбивства, а інцидент намагалися всіляко замовчати, щоб не викликати хвилювання у країні під час королівського візиту. Підлітка обвинуватили у незаконному зберіганні зброї.

Під час відвідування королевою Нової Зеландії у 1986 році поліція уважно стежила за Льюїсом, побоюючись, що він може повторити спробу.

Через майже 10 років після спроби вбивства британського монарха Льюїса обвинуватили у вбивстві жінки в Окленді та викраденні її дочки, яку пізніше скинули із сусідньої церкви. Льюїс скоїв самогубство електричним струмом у в'язниці у 1997 році. У передсмертній записці він заперечував обвинувачення у вбивстві.