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Леся Українка, українська письменниця, культурна та громадська діячка

СБУ: YouTube вилучив відеодокази діяльності російських спецслужб на території України

1 березня, 2018 - 10:46
Фото прес-центру СБУ

Служба безпеки України заявляє, що адміністрація відеосервісу YouTube повідомила спецслужбі про винесення попередження та видалення зі сторінки відеосюжету «СБУ фіксує активізацію спецслужб Росії для дестабілізації ситуації в країні», повідомила Служба безпеки України на сторінці у Facebook.

«Підставою для такого рішення стали «відмітки» відео інтернет-користувачами як неприпустимого. Адміністрація YouTube підтримала цю позицію. Наразі наші фахівці, використовуючи запропонований YouTube інструментарій, з’ясовують причини ухвалення такого рішення», – йдеться в повідомленні.

«Разом з тим, ми переконані, що надсилання скарг на відео з черговими доказами підривної діяльності спецслужб Росії проти України могло бути здійснено лише за їхньою прямою вказівкою. Служба звертає увагу, що серед кількох відео, розміщених за підсумками брифінгу, для видалення було обрано лише те, де залучений до здійснення провокацій громадянин Росії демонструє свої документи», – додають в українській спецслужбі.

Зазначимо, що відеосервіс YouTube зазвичай не надає публічних коментарів з приводу своїх рішень про блокування окремих відео чи й каналів у цілому.

Джерело: День

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