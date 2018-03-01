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Леся Українка, українська письменниця, культурна та громадська діячка

Сьогодні в окупованому Криму виголосили вирок Кадирову

1 березня, 2018 - 13:00
Фото: radiosvoboda.org

Підконтрольний Кремлю Феодосійський міський суд 1 березня оголосив вирок кримськотатарському активісту Сулейману Кадирову, повідомляє Радіо Свобода.

Суд засудив його на два роки за ґратами умовно із забороною здійснення публічної діяльності на такий же строк. Вирок оголосила суддя Феодосійського міського суду Анастасія Шаповал.

Як повідомив кореспондент Радіо Свобода, Сулейман Кадиров визнаний винним у публічних закликах до порушення територіальної цілісності Росії за коментар в Facebook: «Крим – це Україна. Завжди була, є і буде».

Суддя Шаповал підкреслила, що «Крим є частиною Росії, яка зобов’язана захищати свою цілісність».

 

Джерело: Радіо Свобода

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