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Леся Українка, українська письменниця, культурна та громадська діячка

Суд вирішив заарештувати Димінського

1 березня, 2018 - 15:46
Фото: InfoResist

За клопотанням Генпрокуратури львівському бізнесмену, президенту футбольного клубу "Карпати" Петру Димінському, якого підозрюють у вчиненні смертельної ДТП, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Про це повідомила у четвер, 1 березня, прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган.

"01.03.2018 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва задоволено клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України, погоджене заступником начальника відділу Генеральної прокуратури України, та відносно підозрюваного П. Димінського обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - написала вона.

Нагадаємо, 18 серпня 2017 року в районі села Ямельня у Львівській області автомобіль Димінського став учасником аварії, в результаті якої загинула 31-річна Наталія Трила. Тоді провину за аварію взяв на себе охоронець Димінського Андрій Борщ. Його взяли під варту, проте згодом суд пом'якшив запобіжний захід на домашній арешт. Сам Димінський з 22 серпня перебуває за межами України. 30 серпня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що проведена експертиза ДНК з подушок безпеки в автомобілі показала, що охоронець Димінського, який взяв на себе провину за ДТП, не був за кермом у момент аварії.

Нацполіція оголосила Петра Димінського в національний розшук, йому оголошено про підозру за ч.2 ст.286 - "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого або заподіяло тяжке тілесне ушкодження". Водночас кримінальне провадження стосовно Борща закрили у зв'язку з відсутністю в його діях складу злочину.

Джерело: День

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