У Чернівцях міський голова й інші чоловіки на вулицях дарували квіти

Хоча перший день весни у Чернівцях видався чи не найхолоднішим за цілу зиму, він несподівано зігрів чернівчанок сердечним теплом й усмішками. Опівдні на кількох вулицях і площах середмістя жінкам дарували квіти та вітальні листівки з гарними весняними побажаннями.

За сприяння міського голови Чернівців Олексія Каспрука (який також на якийсь час став дарувальником із оберемком тюльпанів), приємну несподіванку приготувала спілка успішних чернівчанок, розпочавши 1 березня проект «Жінка. Весна. Чернівці». У його рамках передбачається ціла низка заходів (зокрема, виставка ретрофотографій, театралізовані замальовки старих міських історій та легенд тощо), що має на меті об’єднати місто заради жінок. А стартував він із квіткового флешмобу, коли кожна жінка отримувала квіти від міського голови та інших чоловіків.

Анна ГАРГАЛЯ, Чернівці, фото автора