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Леся Українка, українська письменниця, культурна та громадська діячка

У Чернівцях міський голова й інші чоловіки на вулицях дарували квіти

1 березня, 2018 - 16:15
Фото надано автором

Хоча перший день весни у Чернівцях видався чи не найхолоднішим за цілу зиму, він несподівано зігрів чернівчанок сердечним теплом й усмішками. Опівдні на кількох вулицях і площах середмістя жінкам дарували квіти та вітальні листівки з гарними весняними побажаннями.

За сприяння міського голови Чернівців Олексія Каспрука (який також на якийсь час став дарувальником із оберемком тюльпанів), приємну несподіванку приготувала спілка успішних чернівчанок, розпочавши 1 березня проект «Жінка. Весна. Чернівці». У його рамках передбачається ціла низка заходів (зокрема, виставка ретрофотографій, театралізовані замальовки старих міських історій та легенд тощо), що має на меті об’єднати місто заради жінок. А стартував він із квіткового флешмобу, коли кожна жінка отримувала квіти від міського голови та інших чоловіків.

Анна ГАРГАЛЯ, Чернівці, фото автора 

Джерело: День

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