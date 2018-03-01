Терпіть кайдани – то всесвітський сором, а забуть їх, не розбивши, – гірший стид.
Леся Українка, українська письменниця, культурна та громадська діячка

У ФРН продовжується хакерська атака на урядові мережі

1 березня, 2018 - 21:03
Фото з архіву "Дня"

Хакерська атака на мережі федерального уряду Німеччини продовжується.

Про це заявили на засіданні парламентського комітету з контролю за роботою спецслужб, повідомляє ЄП з посиланням на Spiegel.

Як заявив голова комітету Армін Шустер, йдеться про кібератаку, яка "все ще продовжується".

"Саме тому будь-які публічні дискусії про деталі нашої зустрічі могли б стати попередженням для злочинців, тому ми їх наводити не будемо", - сказав він.

За словами Шустера, кібератака завдала країні серйозних збитків.

Джерело: Європейська правда

Більше новин

Глава МЗС Фінляндії відвідає Україну з робочим візитом
Клімкін відвідає Польщу з робочим візитом
Україна офіційно попередила ЄС про відмову РФ постачати газ
В Іспанії тисячі пенсіонерів протестують з вимогою достойних пенсій
У Каталонії парламент не голосував за підтвердження незалежності
Німеччина та Франція запропонували пакет з 10 гуманітарних заходів для Донбасу

Новини партнерів

Loading...
 

 

 

 

 