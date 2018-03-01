У ФРН продовжується хакерська атака на урядові мережі

Хакерська атака на мережі федерального уряду Німеччини продовжується.

Про це заявили на засіданні парламентського комітету з контролю за роботою спецслужб, повідомляє ЄП з посиланням на Spiegel.

Як заявив голова комітету Армін Шустер, йдеться про кібератаку, яка "все ще продовжується".

"Саме тому будь-які публічні дискусії про деталі нашої зустрічі могли б стати попередженням для злочинців, тому ми їх наводити не будемо", - сказав він.

За словами Шустера, кібератака завдала країні серйозних збитків.