У Каннах українця визнали найкращим геймером року

У Франції вперше вручили премію GreatGamers найкращим кіберспортсменам світу, одним з них став українець Данило Ішутін, повідомляє Телекритика.

Найкращих геймерів обирало не лише професійне журі, а й прості гравці у всьому світі за допомогою онлайн-голосування на сайті премії. Нагороду у вигляді статуеток вручали в п'яти номінаціях: FPS (шутер від першої особи); RTS (стратегія в реальному часі); MOBA (розрахована на багато користувачів онлайнова бойова арена); Sports (спортивний симулятор); Entertainer (коментатор).

Наш співвітчизник отримав нагороду в категорії MOBА. 28-річний Данило Ішутін, відомий під псевдонімом Dendi, виступає в дисципліні Dota 2. Він один із найбагатших гравців у Dota 2 – заробив за кар'єру понад 750 тисяч доларів. Професійно уродженець Львова почав грати в команді WG в 2006 році.