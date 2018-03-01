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Леся Українка, українська письменниця, культурна та громадська діячка

У Каталонії парламент не голосував за підтвердження незалежності

1 березня, 2018 - 16:53
Фото Reuters

Парламент Каталонії проголосував за резолюцію, в якій засуджує "незаконне відсторонення" Карлеса Пучдемона з посади глави уряду автономії, однак відмовився підтвердити проголошення незалежності 27 жовтня.

Про це повідомляє ЄП з посиланням на El Pais.

За документ проголосували 68 депутатів, проти були 8.

Партії, які виступають проти незалежності Каталонії, відмовилися голосувати за резолюцію на знак протесту.

У тексті документа міститься схвалення референдуму 1 жовтня 2017 року. Резолюція "стверджує, що вибори 21 грудня підтвердили той факт, що більшість підтримує сили, які виступають за незалежність у формі республіки".

Крім того, депутати закликали уряд Іспанії припинити втручатися у діяльність органів Каталонії і заважати реалізації бажання громадян, висловленого на референдумі.

В той же час, парламент Каталонії не став включати до резолюції поправку партії CUP, за якою новий парламент підтверджує проголошення незалежності Каталонії 27 жовтня.

Напередодні президія парламенту внесла цей пункт до порядку денного. Однак прокуратура пізніше попередила, що у разі голосування за цю поправку на членів президії чекатиме переслідування.

Джерело: Європейська правда

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