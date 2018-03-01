У Луцьку буде сквер авіаторів

Таке рішення прийняли вчора депутати на сесії Луцької міської ради. Облаштувати сквер хочуть на місці колишнього аеродрому, у мікрорайоні, де живе багато колишніх авіаторів. Адже свого часу Луцьк був і «літаючим». Пропозицію облаштувати сквер авіаторів подали громадське формування «Волинський щит» та організація волинських авіалюбителів «ОВАЛ».

Цікаве дослідження з цього приводу підготував краєзнавець Ігор Левчук. Він пише: «Вже понад століття Волинь є одним із центрів розвитку європейської авіації. Саме з її небом пов'язані імена видатних авіаторів Першої Світової війни, таких як Костянтин Арцеулов (вперше в світі вивів літак зі «штопора»), Едуард Пульпе (видатний повітряний ас, який загинув у волинському небі в 1916 році та був відспіваний у кафедральному костелі святих Петра і Павла в Луцьку), Олексій Черьомухін (засновник Центрального аерогідродинамічного інституту в Москві разом із видатним вченим Миколою Жуковським), видатні німецькі повітряні аси Освальд Бьольке, Ервін Бьоме, найрезультативніший повітряний ас Першої Світової війни Манфред фон Ріхтгофен, більше відомий як «Червоний Барон» та багато інших.

У міжвоєнний період саме Волинь стала серйозним центром з підготовки авіаторів на базі польського авіаційного товариства L. O. P. P. (Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej – Ліги протиповітряної та протигазової оборони), до складу якої входили Волинська планерна школа в Кременці та школа військово-льотної підготовки пілотів у Луцьку. Серед випускників планерної школи в Кременці була донька маршала Війська Польського Юзефа Пілсудського Ядвіга - бойовий пілот-ас RAF (Королівські Військово-Повітряні Сили Великобританії) під час ІІ-ої світової війни. В часи Другої Світової війни небо Волині стало справжнім ристалищем для радянських і німецьких авіаторів. Воно пам'ятає своїх захисників у перші дні червня 1941 року. Це Герої Радянського Союзу Олексій Новіков, Федір Архіпенко, Олексій Сєргов, Іван Лакєєв, Борис Єрьомін і Дмитро Тарасов. Пам’ятає і своїх визволителів у 1944 році, таких як Герої Радянського Союзу Степан Красовський, Сергій Мілашенков, Федір Полинін, Федір Бубліков, Микола Кузнєцов, Олександр Молєв, Чічіко Бенделіані, Віктор Подколоднов, Володимир Смірнов і Василь Сенатор. Багато хто з них знайшли свій вічний спокій у волинській землі. До їх могил наші земляки щороку покладають квіти, а їх іменами названі вулиці волинських міст і сіл».

Свою історію має волинська авіація і у післявоєнний час. Імена колишніх льотчиків цього часу нині носять вулиці Луцька. На території одного з дитячих таборів під Луцьком зберігається літак, на якому свого часу літав перший космонавт світу Юрій Гагарін. У Луцьку ще за радянських часів було встановлено пам’ятник, присвячений першому у світі виводу літака із штопора, його основу складають частини бойового гелікоптера, який брав участь у війні в Афганістані. А на проспекті Молоді ще у 1981 році розташували взагалі унікальну авіаційну пам’ятку – пасажирський літак Іл-18Б. На сьогодні як музейні експонати залишились лише три такі літаки, і один із них – у Луцьку.

Наталія МАЛІМОН, «День», Луцьк