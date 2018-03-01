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Леся Українка, українська письменниця, культурна та громадська діячка

У Польщі набув чинності скандальний закон про Інститут нацпам'яті

1 березня, 2018 - 10:08
Фото Reuters

У Польщі відсьогодні, з 1 березня, набув чинності новий закон про Інститут національної пам’яті (ІНП). Згідно із законом, органи правосуддя Польщі зможуть притягувати до кримінальної відповідальності з перспективою ув'язнення до трьох років, зокрема й тих, хто заперечуватиме злочини "українських націоналістів" проти громадян Польщі, скоєних у період 1925-1950 років, повідомляє "Укрінформ".

Ухвалення змін до цього закону призвело до погіршення відносин Польщі з Україною та Ізраїлем. Проти ухвалення цього закону в РП виступили Президент, Прем’єр-міністр, Верховна Рада України, які наголошували, що він негативно вплине на стан двосторонніх відносин і може погіршити ситуацію  українських мігрантів у Польщі.

Під час нещодавнього візиту до Польщі віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко закликав польську владу змінити закон, адже його дія може призвести до переслідування українців за погляди на історичні події, які в кожної держави є різними, і це порушує їхні права і свободи в РП.

В Ізраїлі обурення викликало положення закону, яке передбачає кримінальне переслідування за “публічне і всупереч фактам” звинувачення Польщі і польського народу у злочинах нацистів в роки Другої світової війни. В Ізраїлі це сприйняли як спробу Варшави заборонити критику поляків за злочини проти євреїв в роки війни, про які розповідають свідки та нащадки жертв Голокосту.

У Польщі твердять, що не йдеться про повну заборону, а лише про переслідування за заперечення очевидних фактів, наприклад вживання висловлювань "польські табори смерті", "польські концтабори". Законом заборонятиметься звинувачення Польщі та польського народу у злочинах німців в роки війни, за винятком наукової чи артистичної діяльності. У зв'язку з виникненням скандалу, створено польсько-ізраїльську робочу групу, яка має з’ясувати суперечливі питання закону.

Нагадаємо, 1 лютого верхня і нижня палати парламенту Польщі прийняли закон про Інститут національної пам'яті, який значно розширює повноваження установи в справі розслідування "злочинів, скоєних проти польського народу і його доброго імені". Цей закон передбачає штрафи і терміни до трьох років позбавлення волі за публічні висловлювання про причетність поляків до Голокосту в роки Другої світової війни. Зокрема, мова йде про використання формулювання "польські табори смерті". Крім того, вводяться штрафи і тюремні терміни за заперечення злочинів українських націоналістів проти поляків. Ця норма стосується Волинської різанини, яку Варшава раніше визнала геноцидом.

Президент України Петро Порошенко заявив, що він занепокоєний рішенням Сенату Польщі.

Джерело: День

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