У Польщі набув чинності скандальний закон про Інститут нацпам'яті

У Польщі відсьогодні, з 1 березня, набув чинності новий закон про Інститут національної пам’яті (ІНП). Згідно із законом, органи правосуддя Польщі зможуть притягувати до кримінальної відповідальності з перспективою ув'язнення до трьох років, зокрема й тих, хто заперечуватиме злочини "українських націоналістів" проти громадян Польщі, скоєних у період 1925-1950 років, повідомляє "Укрінформ".

Ухвалення змін до цього закону призвело до погіршення відносин Польщі з Україною та Ізраїлем. Проти ухвалення цього закону в РП виступили Президент, Прем’єр-міністр, Верховна Рада України, які наголошували, що він негативно вплине на стан двосторонніх відносин і може погіршити ситуацію українських мігрантів у Польщі.

Під час нещодавнього візиту до Польщі віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко закликав польську владу змінити закон, адже його дія може призвести до переслідування українців за погляди на історичні події, які в кожної держави є різними, і це порушує їхні права і свободи в РП.

В Ізраїлі обурення викликало положення закону, яке передбачає кримінальне переслідування за “публічне і всупереч фактам” звинувачення Польщі і польського народу у злочинах нацистів в роки Другої світової війни. В Ізраїлі це сприйняли як спробу Варшави заборонити критику поляків за злочини проти євреїв в роки війни, про які розповідають свідки та нащадки жертв Голокосту.

У Польщі твердять, що не йдеться про повну заборону, а лише про переслідування за заперечення очевидних фактів, наприклад вживання висловлювань "польські табори смерті", "польські концтабори". Законом заборонятиметься звинувачення Польщі та польського народу у злочинах німців в роки війни, за винятком наукової чи артистичної діяльності. У зв'язку з виникненням скандалу, створено польсько-ізраїльську робочу групу, яка має з’ясувати суперечливі питання закону.

Нагадаємо, 1 лютого верхня і нижня палати парламенту Польщі прийняли закон про Інститут національної пам'яті, який значно розширює повноваження установи в справі розслідування "злочинів, скоєних проти польського народу і його доброго імені". Цей закон передбачає штрафи і терміни до трьох років позбавлення волі за публічні висловлювання про причетність поляків до Голокосту в роки Другої світової війни. Зокрема, мова йде про використання формулювання "польські табори смерті". Крім того, вводяться штрафи і тюремні терміни за заперечення злочинів українських націоналістів проти поляків. Ця норма стосується Волинської різанини, яку Варшава раніше визнала геноцидом.

Президент України Петро Порошенко заявив, що він занепокоєний рішенням Сенату Польщі.