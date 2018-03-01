У Севастополі відзначили день народження Лесі Українки

У Севастопольському міському національно-культурному центрі 28 лютого відбулися літературні читання до дня народження поетеси Лесі Українки, повідомляє Крим.Реаліі.

Учасники заходу з числа членів громадської організації «Українське національно-культурне товариство Севастополя» (УНКОС) прочитали кілька віршів Лесі Українки, які відображали різні етапи її творчого шляху.

Шанувальники таланту української поетеси подискутували на тему впливу суспільно-політичних поглядів Лесі Українки на її творчість і про ту роль, яку зіграв в цьому питанні родич поетеси Михайло Драгоманов.

Присутні також відзначили внесок Лесі Українки в розвиток і систематизацію українського фольклору - з голосу поетеси були записані понад 200 українських народних пісень.

25 лютого члени Українського національно-культурного товариства Севастополя поклали квіти до пам'ятника українській письменниці і поетеси Лесі Українки в Балаклаві.