Терпіть кайдани – то всесвітський сором, а забуть їх, не розбивши, – гірший стид.
Леся Українка, українська письменниця, культурна та громадська діячка

У Севастополі відзначили день народження Лесі Українки

1 березня, 2018 - 12:10
Фото: ru.krymr.com

У Севастопольському міському національно-культурному центрі 28 лютого відбулися літературні читання до дня народження поетеси Лесі Українки, повідомляє Крим.Реаліі.

Учасники заходу з числа членів громадської організації «Українське національно-культурне товариство Севастополя» (УНКОС) прочитали кілька віршів Лесі Українки, які відображали різні етапи її творчого шляху.

Шанувальники таланту української поетеси подискутували на тему впливу суспільно-політичних поглядів Лесі Українки на її творчість і про ту роль, яку зіграв в цьому питанні родич поетеси Михайло Драгоманов.

Присутні також відзначили внесок Лесі Українки в розвиток і систематизацію українського фольклору - з голосу поетеси були записані понад 200 українських народних пісень.

25 лютого члени Українського національно-культурного товариства Севастополя поклали квіти до пам'ятника українській письменниці і поетеси Лесі Українки в Балаклаві.

 

 

Більше новин

ВРУ звернулася до світу через "вибори" президента РФ у окупованому Криму
Сьогодні в окупованому Криму виголосили вирок Кадирову
В 1994-му році реакція Києва в Криму була на випередження, - Чубаров
Порошенко: Ми готові прийняти кораблі з окупованого Криму тільки разом з Кримом
Документалку про окупацію Криму викладено у вільний доступ, - Держкіно
Австралія приєдналася до міжнародної кампанії з деокупації Криму

Новини партнерів

Loading...
 

 

 

 

 