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Леся Українка, українська письменниця, культурна та громадська діячка

У Сінгапурі створили інститут із дослідження штучного інтелекту

1 березня, 2018 - 17:26
Фото: Futurum

Велика китайська компанія Alibaba відкрила за кордоном свій перший дослідницький інститут, який займатиметься питаннями штучного інтелекту.

Про це повідомляє NHK World.

"Компанія має намір розвивати технології штучного інтелекту разом з Нан'янським технологічним університетом у Сінгапурі", - йдеться в повідомленні.

Представники сінгапурського університету і компанії Alibaba підписали угоду про п'ятирічне партнерство. Alibaba повідомляє, що буде інвестувати кілька мільйонів доларів щороку в цей спільний проект.

П'ятдесят дослідників сконцентруються на розвитку та впровадженні технологій штучного інтелекту в таких сферах, як охорона здоров'я, транспорт і допомогу літнім людям.

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