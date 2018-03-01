У Сінгапурі створили інститут із дослідження штучного інтелекту

Велика китайська компанія Alibaba відкрила за кордоном свій перший дослідницький інститут, який займатиметься питаннями штучного інтелекту.

Про це повідомляє NHK World.

"Компанія має намір розвивати технології штучного інтелекту разом з Нан'янським технологічним університетом у Сінгапурі", - йдеться в повідомленні.

Представники сінгапурського університету і компанії Alibaba підписали угоду про п'ятирічне партнерство. Alibaba повідомляє, що буде інвестувати кілька мільйонів доларів щороку в цей спільний проект.

П'ятдесят дослідників сконцентруються на розвитку та впровадженні технологій штучного інтелекту в таких сферах, як охорона здоров'я, транспорт і допомогу літнім людям.