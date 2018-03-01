У США зник дослідник вірусів Зіка та Ебола

У США зник епідеміолог Тімоті Каннінгем – співробітник Центру з контролю і профілактики захворювань, який вивчав віруси Зіка та Ебола, повідомляє CBS News.

Він зник більше ніж два тижні тому. Чоловік поскаржився на нездужання, відтоді про нього нічого не відомо.

Сусідка Каннінгема Вівіана Торі розповіла телеканалу, що того дня, коли він зник безвісти, учений зустрів її чоловіка і попросив видалити його номер із телефона.

Сім′я зниклого виявила біля його будинку автомобіль, ключі, кредитні картки, гаманець, телефон і собаку, які належали чоловіку.

35-річний Каннінгем жив сам. Сім′я зниклого звернулася до громадськості з проханням допомогти знайти його.

Поліція пропонує винагороду в розмірі $10 тис. за будь-яку інформацію про Каннінгема.