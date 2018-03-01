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Леся Українка, українська письменниця, культурна та громадська діячка

Україна офіційно попередила ЄС про відмову РФ постачати газ

1 березня, 2018 - 20:19
Фото Reuters

Україна офіційно попередила Євросоюз про відмову Росії виконувати рішення Стокгольмського арбітражу про транзит газу.

Про це повідомила заступниця голови МЗС України Олена Зеркаль на своїй сторінці у Facebook.

За словами Зеркаль, сьогоднішні дії "Газпрому" щодо невиконання своїх договірних зобов’язань та відмова виконувати рішення Стокгольмського арбітражу є загрозою виникнення надзвичайної ситуації у постачанні газу до України та ЄС.

"Газпром вкотре доводить свою недоброчесність. І, як завжди, намагається підставити Україну. Не вийде! Щойно направили ноту ЄС про застосування механізму раннього попередження кризових ситуацій в енергетиці відповідно до статті 340 та додатку 26 Угоди про Асоціацію", - повідомила вона.

Окрім того, Зеркаль повідомила, що Україна ініціює тристоронні переговори у форматі Україна–ЄС–Росія щодо забезпечення стабільності постачання газу в Україну та ЄС.

"Історія 2009 року не повториться. Стокгольм, Угода про асоціацію та реформа ринку газу остаточно змінили парадигму відносин з РФ у газовій сфері. Шантаж більше не працює", - заявила заступниця голови МЗС України.

Джерело: День

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